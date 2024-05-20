Ринат Билялетдинов назвал главную проблему «Спартака»

Ринат Билялетдинов, российский футбольный тренер рассказал, по какой причине московский «Спартак» проваливал массу игр в подходящем к концу сезоне.

«У клуба многолетняя проблема — перебор игроков. Нельзя иметь на позицию по три-четыре игрока. Люди будут тренироваться с полной отдачей, но тренировочный тонус не заменит игровой, а получить его можно лишь участвуя в матчах», - говорит Билялетдинов для Bobsoccer.

Напомним, что в середине апреля «Спартак» попрощался с Гильермо Абаскалем. Возглавил клуб до конца сезона экс-ассистент Абаскаля Владимир Слишкович. При боснийце «народная команда» проиграла всего лишь в одном матче – «Балтике» в Кубке России.