Зырянов рассказал, какие у него обязанности в «Зените»

Константин Зырянов, бывший игрок питерского «Зенита» и сборной России рассказал, какие у него сейчас обязанности в клубе. Напомним, что Зырянов по ходу сезона потерял работу в новороссийском «Черноморце», а после получил весной должность в «Зените».

«Как бы так правильно сказать… Присматриваю за теми, кто в аренде. Узнаю, чем они, как и где живут, как питаются, про весь их быт. Если это молодые футболисты, то узнаю, есть ли у них подруги, также в курсе, есть ли у них жены», - говорит Зырянов для телеканала «Матч Премьер».

Как добавил Зырянов, ему очень интересно общаться со всеми арендованными игроками и узнавать, к чему они хотят стремиться.

Ранее Зырянов высказался о возможном продолжении своей тренерской карьеры.