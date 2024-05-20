Ринат Билялетдинов: «Рубин» выполнил задачу, выпустил пар, а новый не набрал»

Ринат Билялетдинов, бывший тренер казанского «Рубина» не впечатлён последней игрой клуба из Татарстана в РПЛ. В ней «рубиновые» уступили «Спартаку» в Москве – 1:3. Ринат Саярович предположил, почему казанцы показывают периодически невзрачную игру.

«Они серьёзных проблем «Спартаку» не создали. Ощущение, что «Рубин», выполнив задачу, выпустил пар, а новый не набрал. «Рубин» не показал присущую ему «зубастость». А «Спартак» контролировал мяч, легко проникая на ударные позиции», - делится Билялетдинов с Bobsoccer.

Напомним, что «Рубин» сейчас идёт на восьмом месте с 41 баллом. В теории клуб может за 30-й тур забраться на шестое место.