Агент Барбоза: «Джикия может играть в Европе»

Агент Паулу Барбоза порассуждал о будущем Георгия Джикии. Защитник официально покидает московский «Спартак», об этом стало известно в минувшие выходные.

«Джикия может играть в Европе, вопрос только в том, где он сам хочет оказаться. Это востребованный игрок, талантливый и показавший себя в РПЛ», - говорит Барбоза «РБ Спорт».

Как добавил Барбоза, если футболист играл в России, то и в Европе он продолжить свою карьеру может. Но также у агента есть предположение, что Джикия не рискнёт что-то менять и останется в России.

Георгий перебрался в «Спартак» в 2017 году – из пермского «Амкара», где его тогда раскрыл опытный тренер Гаджи Гаджиев.

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