Булыкин рассказал, почему текущая чемпионская гонка в РПЛ такая напряжённая

Давно Российская премьер-лига не видела такой борьбы за чемпионский титул до последнего тура. Её, вероятно, можно было бы и избежать, если б кто-то из участников гонки допускал меньше осечек.

Дмитрий Булыкин, бывший российский форвард рассказал, почему в этом сезоне чемпионская гонка такая напряжённая.

«Зенит» стал слабее. Плюс появилось много команд среднего уровня. Клубы низа таблицы могут обыграть участников чемпионской гонки. И сами претенденты на титул выступают не так мощно», - рассуждает Булыкин для Vprognoze.ru.

Турнирную таблицу перед 30-м, последним туром возглавляет «Динамо», 56 баллов, второе место у «Зенита», 54 очка, третье у «Краснодара» с 53 баллами. Чемпионом может стать каждая команда.