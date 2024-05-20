Ловчев: «Я немного перестал уважать Сергея Николаевича Галицкого»

Бывший советский футболист, а ныне эксперт Евгений Ловчев рассказал, почему у него немного пропало уважение к Сергею Галицкому, президенту «Краснодара».

«Немного перестал уважать Сергея Николаевича Галицкого. За то, что он убрал тренера. И в какое время убрал?! Он же не извиняется перед публикой за это. Они не станут чемпионами. А если станут… приеду к ним и пускай бьет меня каждый, кто меня не любит», - говорит Ловчев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в середине марта из «Краснодара» был уволен сербский специалист Владимир Ивич, при котором «быки» завершили первую часть сезона на чистом первом месте. В итоге в клуб пришёл Мурад Мусаев, который ранее уже возглавлял «Краснодар».

«Быки» перед последним, 30-м туром РПЛ ещё могут стать чемпионами. У клуба третье место и 53 очка, отставание от первого – три балла. Для победы в РПЛ «Краснодару» нужно побеждать «Динамо» и уповать на осечку «Зенита» с «Ростовом».