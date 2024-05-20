Одного из лучших игроков вылетевшего «Сочи» этой весной, Сауля Гуарирапу ранее как прошлым летом, так и минувшей зимой предлагали столичному «Локомотиву».

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», потенциальным переходом Гуарирапы в «Локо» ещё в летнее трансферное окно 2023 года занимался Леонид Гольдман — агент Артема Дзюбы. Зимой «Каракас» уже был готов рассмотреть аренду футболиста, но столичный клуб решил взять Саида Хамулича из «Тулузы», который совсем никак себя не проявил.

21-летний Гуарирапа этой весной забил восемь голов за «Сочи» и оформил один ассист в рамках 10 матчей РПЛ и Кубка России.

«Летом за него будет настоящая битва»