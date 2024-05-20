Вингер Нене Гбамбле покинет «Ахмат» в летнее трансферное окно. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Гбамбле выступает за «Ахмат» с января 2023 года. С тех пор ивуарийский футболист провёл 15 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол.

Отметим, что 22-летний Гбамбле оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 300 тысяч евро.

За тур до финиша чемпионата России «Ахмат» занимает десятое место в турнирной таблице. Команда Магомеда Адиева уже не может ни подняться выше, ни опуститься ниже. В заключительном туре РПЛ «Ахмат» сыграет в гостях у «Факела».