Евгений Калешин приглашён на заседание КДК по поводу своего удаления

В понедельник, 20 мая рулевой владикавказской «Алании» Евгений Калешин отметился с негативной точки зрения. Он был удалён за нецензурную брань в адрес арбитров матча.

Как сообщает Артур Григорян, председатель КДК РФС, Калешин уже приглашён на заседание комитета, на котором будет рассмотрен скандальный эпизод.

«КДК рассмотрит этот вопрос, Калешин приглашен на заседание, — сказал Григорьянц телеканалу «Матч ТВ».

«Алания» этой весной под руководством Калешина, откровенно говоря, не впечатляет. У клуба в активе всего лишь девятое место турнирной таблицы и 46 баллов.