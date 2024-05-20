Несколько своих последних лет футбольной карьеры нигерийский защитник Виктор Мозес провёл в Москве, играя в рядах «Спартака». По итогу текущего сезона 33-летний футболист покинет свой клуб.
Мозес рассказал, какой ему запомнилась Москва.
«Потрясающий город, всегда чувствовал себя здесь хорошо. Замечательный язык. «Спасибо», «хорош». Все эти словечки. Это красно-белый город, который у меня в сердце навсегда», - говорит Мозес пресс-службе «Спартака».
Напомним, что Мозес перебрался в «Спартак» ещё осенью пандемийного 2020 года, а на полноценном контракте в красно-белом клубе Виктор с лета 2021 года.
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