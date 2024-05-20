Несколько своих последних лет футбольной карьеры нигерийский защитник Виктор Мозес провёл в Москве, играя в рядах «Спартака». По итогу текущего сезона 33-летний футболист покинет свой клуб.

Мозес рассказал, какой ему запомнилась Москва.

«Потрясающий город, всегда чувствовал себя здесь хорошо. Замечательный язык. «Спасибо», «хорош». Все эти словечки. Это красно-белый город, который у меня в сердце навсегда», - говорит Мозес пресс-службе «Спартака».

Напомним, что Мозес перебрался в «Спартак» ещё осенью пандемийного 2020 года, а на полноценном контракте в красно-белом клубе Виктор с лета 2021 года.

Мозес обратился к болельщикам «Спартака»