Мозес обратился к болельщикам «Спартака»

Виктор Мозес, опытный нигерийский защитник официально покидает по итогу сезона московский «Спартак». В одном из своих последних интервью клубной пресс-службе Виктор обратился к многочисленным фанатам «народной команды».

«Желаю болельщикам самого лучшего. Они у «Спартака» потрясающие. Спасибо им за все это время. Спасибо, что скандировали мое имя. С самого первого дня меня приняли очень тепло. Прекрасные люди», - приводит слова Виктора пресс-служба «Спартака».

Мозес добавил, что очень хочет, чтобы в новом сезоне фанаты «Спартака» гордились своей командой.

Напомним, что Мозес перебрался в «Спартак» на постоянный контракт летом 2021 года. До этого Виктор с осени 2020 года играл в «Спартаке» в аренде. В стане «красно-белых» Виктор завоевал Кубок России в сезоне-2021/22.

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