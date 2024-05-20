Орлов – о ситуации Джикии: «Абаскаль поступил непорядочно»

Геннадий Орлов, известный футбольный комментатор, дал комментарий по поводу ухода из «Спартака» защитника Георгия Джикии. Орлов считает, что бывший рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль некрасиво повёл себя в ситуации с капитаном команды.

«На мой взгляд, Абаскаль поступил просто непорядочно по отношению к Георгию. Ну если у тебя есть что-то к нему, подойди скажи в глаза. Если ты считаешь, что он уже не тянет, объясни и выпускай хотя бы на несколько минут. Это очень деликатный момент», - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Несколько дней назад «Спартак» объявил об уходе Георгия Джикии из клуба по завершению сезона. «Красно-белые» решили не предлагать новый контракт опытному защитнику. Джикия отметил, что точно остался бы, если бы хоть какое-то предложение поступило.