Орлов – об Абаскале: «Прыгающий вдоль бровки, всё время чем-то недовольный человек»

Известный комментатор Геннадий Орлов не понимает, чем руководствовался «Спартак», когда в 2022 году приглашал на пост главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Зачем приглашали Абаскаля? На каком основании? Ни опыта, ни потрясающих моральных качеств. Что мы увидели? Прыгающего вдоль бровки, всё время чем-то недовольного человека. Что это за педагог?» - цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Гильермо Абаскаль был уволен из «Спартака» в апреле. На временной основе команду теперь тренирует Владимир Слишкович. Летом «красно-белых» примет Деян Станкович, о чём было объявлено на прошлой неделе.

«Спартак» за тур до завершения чемпионата России занимает в турнирной таблице пятое место.