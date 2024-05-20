Сутормин: «Вылет сделает «Сочи» сильнее»

По итогу 29 тура Российской премьер-лиги «Сочи» официально попрощался с первенством. Как минимум сезон южане проведут в лиге уровнем ниже.

Алексей Сутормин, игрок сочинского клуба высказался о последствиях, которые принесёт в команду понижение в классе.

«Какие эмоции? Горечь. По весне у нас был качественный футбол. Задачу не удалось решить, жаль, но нужно это принять. Вылет сделает команду сильнее», - рассуждает Алексей для «РБ Спорт».

Напомним, что «Сочи» проиграл решающий матч «Краснодару», одному из кандидатов на чемпионство дома со счётом 2:3. После поражения южане никак не догонят 14-е место турнирной таблицы.

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