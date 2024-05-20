Зырянов высказался о продолжении своей тренерской карьеры

Константин Зырянов, в прошлом полузащитник «Амкара» и «Зенита», а ныне футбольный тренер высказался о продолжении своей тренерской карьеры.

Последним местом работы Константина, напомним, был новороссийский «Черноморец». Его он покинул по ходу подходящего к концу текущего сезона. С тех пор больше Зырянов никого не тренирует. В марте 2024‑го он получил должность в «Зените».

«Калитка в тренерство пока не закрывается, она немножко прикрылась. Что будет дальше, я не знаю. Скорее всего, мне понравится та должность, которую я занимаю в «Зените», - делится Зырянов с «Матч Премьер».

Зырянов вернулся в «Зенит»