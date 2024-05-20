Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зырянов высказался о продолжении своей тренерской карьеры

20 Мая 2024 • 17:10 Комментировать

Константин Зырянов, в прошлом полузащитник «Амкара» и «Зенита», а ныне футбольный тренер высказался о продолжении своей тренерской карьеры.

Последним местом работы Константина, напомним, был новороссийский «Черноморец». Его он покинул по ходу подходящего к концу текущего сезона. С тех пор больше Зырянов никого не тренирует. В марте 2024‑го он получил должность в «Зените».

«Калитка в тренерство пока не закрывается, она немножко прикрылась. Что будет дальше, я не знаю. Скорее всего, мне понравится та должность, которую я занимаю в «Зените», - делится Зырянов с «Матч Премьер».

Зырянов вернулся в «Зенит»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Зырянов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Криштиану Роналду установил новый рекорд Звезда «Реала» Модрич решил, за какой клуб хочет играть Тренер «Барселоны» Хави уверенно назвал свой клуб на новый сезон
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал
Спортивные новости
Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.05.24 в 20:00
Пари НН Пари НН
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.25 3.25 2.28
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Мая
18:34 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов назвал главную проблему «Спартака»
18:30 · Россия. Премьер-лига
Зырянов рассказал, какие у него обязанности в «Зените»
18:22 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Рубин» выполнил задачу, выпустил пар, а новый не набрал»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Джикия может играть в Европе»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, почему текущая чемпионская гонка в РПЛ такая напряжённая
18:06 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Я немного перестал уважать Сергея Николаевича Галицкого»
17:59 · Россия. Премьер-лига
«Локомотиву» дважды предлагали Гуарирапу, но клуб подписал Хамулича слухи
17:53 · Россия. Премьер-лига
Гбамбле покинет «Ахмат» эксклюзив
17:53 · Россия. Премьер-лига
Евгений Калешин приглашён на заседание КДК по поводу своего удаления
17:39 · Россия. Премьер-лига
Мозес рассказал, какой ему запомнилась Москва
17:35 · Россия. Премьер-лига
Мозес обратился к болельщикам «Спартака»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Орлов – о ситуации Джикии: «Абаскаль поступил непорядочно»
17:20 · Россия. Премьер-лига
Орлов – об Абаскале: «Прыгающий вдоль бровки, всё время чем-то недовольный человек»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Вылет сделает «Сочи» сильнее»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Зырянов высказался о продолжении своей тренерской карьеры
Все новости
Рекомендуем