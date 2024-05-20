Мозес назвал самый яркий момент периода карьеры в «Спартаке»

На днях стало известно, что нигерийский защитник московского «Спартака» Виктор Мозес официально покидает «красно-белых» после этого сезона. В интервью клубной пресс-службе Виктор назвал свой самый яркий момент выступления за столичный клуб.

«Еврокубки. Часто вспоминаю наше выступление в Европе. Мы могли выйти в четвертьфинал. Очень жаль, что нас тогда исключили. Ничего не поделать», - рассуждает Виктор для клубной пресс-службы.

В последнем сезоне перед исключением России из еврокубков «Спартак» в Лиге Европы занял первое место в группе и пробился в 1/8 финала турнира. По политическим причинам «народная команда» не смогла сыграть с «РБ Лейпцигом» в 2022 году.

Виктор Мозес: «Люблю тебя, «Спартак»