В «Ахмате» ответили, рассмотрят ли кандидатуру Глушакова

Денис Глушаков снова меняет клуб – 37-летний полузащитник объявил об уходе из «Урарту». Руслан Газзаев, который занимает пост спортивного директора «Ахмата», ответил на вопрос, готов ли клуб рассмотреть кандидатуру Глушакова в летнее трансферное окно.

По словам Газзаева, Глушаков «Ахмату» не интересен. Функционер не стал говорить, потянет ли Денис уровень Премьер-лиги.

«Не знаю, тянет Глушаков или нет. Он просто нам не интересен», - слова Газзаева приводит Sport24.

Стоит напомнить, что Денис Глушаков уже выступал за «Ахмат» в 2019-2020 годах. За грозненский клуб Глушаков провёл 27 матчей, в которых забил шесть голов.