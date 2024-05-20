Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Ахмате» ответили, рассмотрят ли кандидатуру Глушакова

20 Мая 2024 • 16:45 Комментировать
Факел
...
Ахмат
25.05 16:30

Денис Глушаков снова меняет клуб – 37-летний полузащитник объявил об уходе из «Урарту». Руслан Газзаев, который занимает пост спортивного директора «Ахмата», ответил на вопрос, готов ли клуб рассмотреть кандидатуру Глушакова в летнее трансферное окно.

По словам Газзаева, Глушаков «Ахмату» не интересен. Функционер не стал говорить, потянет ли Денис уровень Премьер-лиги.

«Не знаю, тянет Глушаков или нет. Он просто нам не интересен», - слова Газзаева приводит Sport24.

Стоит напомнить, что Денис Глушаков уже выступал за «Ахмат» в 2019-2020 годах. За грозненский клуб Глушаков провёл 27 матчей, в которых забил шесть голов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Ахмат Руслан Газзаев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Мая
11:27
Игрок РПЛ сравнил Москву и Питер: «Может, после карьеры перееду»
11:15
Конате: «Ахмат» останется в моём сердце, это большой клуб»
10:04
Конате заявил, что покинет «Ахмат»
19 Мая
13:13
Черевченко считает высокими шансы «Факела» остаться в РПЛ
18 Мая
21:50
Защитник «Факела» высказался о работе с Черевченко
21:27
Юрганов рассказал, как влияет на «Факел» тяжёлая турнирная ситуация
21:15
Защитник «Факела» высказался о борьбе за выживание
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФАКЕЛ АХМАТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Криштиану Роналду установил новый рекорд Звезда «Реала» Модрич решил, за какой клуб хочет играть Тренер «Барселоны» Хави уверенно назвал свой клуб на новый сезон
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал
Спортивные новости
Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.05.24 в 20:00
Пари НН Пари НН
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.25 3.25 2.28
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Мая
16:45 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» ответили, рассмотрят ли кандидатуру Глушакова
16:38 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» объяснили, почему Слишкович избавился от приставки «и.о.»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Петрушин: «В европейский середняк Тюкавину ехать нет смысла» эксклюзив
16:18 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» готов продать защитника, но есть проблема
15:59 · Россия. Премьер-лига
Точилин назвал лучшего вратаря РПЛ – это не Сафонов
15:36 · Россия. Премьер-лига
Появился инсайд об Акинфееве
15:09 · Россия. Премьер-лига
Губерниев считает высокие зарплаты футболистов справедливыми
14:57 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис ответил, бездарный ли Абаскаль как тренер
14:09 · Россия. Премьер-лига
Появилась информация о состоянии Тюкавина
14:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» отбила атаки «СКА-Хабаровска» и вырвала победу
14:02 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Морено согласился с условиями «Сочи» и готов поработать с русскими футболистами»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Все понимали, что в «Спартаке» будет новый тренер»
13:32 · Россия. Премьер-лига
КДК может наказать «Динамо» за оскорбления «Зенита»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Калинин: «Черевченко дал выдохнуть команде»
13:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренер «Алании» Калешин получил красную карточку за оскорбление судей
Все новости
Рекомендуем