В «Спартаке» объяснили, почему Слишкович избавился от приставки «и.о.»

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, объяснил, почему Владимир Слишкович избавился от приставки «исполняющий обязанности». Теперь босниец заявлен на Премьер-лигу как главный тренер «красно-белых».

«Клуб заявил Владимира Слишковича главным тренером, поскольку он больше не мог оставаться в статусе исполняющего обязанности по регламенту РПЛ. Владимир продолжит работу в этом качестве до конца сезона», - цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что летом «Спартак» возглавит Деян Станкович. О достижении договорённости с сербом по двухлетнему контракту московский клуб объявил на прошлой неделе.

«Спартак» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В последнем туре команда Слишковича сыграет против «Оренбурга» на выезде.