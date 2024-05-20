Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что Константин Тюкавин может перейти в европейский клуб в летнее трансферное окно.

«Понятно, что парню хочется поиграть в Европе. Если он уверен в своих силах, то ради бога. В европейский середняк ехать нет смысла. А вот в команду с амбициями ехать надо. Главное, не пересидеть. Надо уходить вовремя. Когда ты на пике», – сказал Петрушин.

Ранее в «Динамо» назвали одно условие, при котором 21-летний Тюкавин ближайшим летом перейдёт в другой клуб.