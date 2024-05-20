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«Спартак» готов продать защитника, но есть проблема

20 Мая 2024 • 16:18 Комментировать

В летнее трансферное окно «Спартак» готов расстаться с защитником. Речь идёт о 23-летнем Леоне Классене, который в сезоне 2023/2024 поучаствовал только в десяти официальных матчах «красно-белых».

«Спартак» готов рассмотреть варианты с арендой или с полноценным трансфером Классена. Но есть проблема – заключается она в том, что потенциальные покупатели готовы платить футболисту в два-три раза меньше, чем он зарабатывает сейчас. Сам Классен хотел бы остаться в «Спартаке», пишет Metaratings.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Леона Классена в 500 тысяч евро.

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