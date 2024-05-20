Точилин назвал лучшего вратаря РПЛ – это не Сафонов

Известный в прошлом футболист Александр Точилин назвал лучшего голкипера Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне. По мнению Точилина, вратарём номер один в чемпионате России является Илья Лантратов из «Локомотива».

«Считаю Илью Лантратова лучшим вратарём сезона. На сегодняшний день «Локомотив» ещё имеет шансы попасть в тройку, а это прямая заслуга Лантратова, так как он много выручал и оставлял москвичей в игре», - цитирует Точилина Metaratings.

Точилин добавил, что Матвей Сафонов из «Краснодара» тоже хорош, однако Лантратов находится выше из-за своего влияния на результат команды.

Отметим, что на самом деле «Локомотив» уже потерял шансы финишировать в топ-3. Даже если москвичи догонят по очкам «Краснодар», «железнодорожники» будут ниже по дополнительным показателям.