Колыванов объяснил, почему не считает «Динамо» явным фаворитом золотой гонки

Футбольный эксперт Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о развязке чемпионской гонки.

- Для вас «Динамо» - явный фаворит золотой гонки?

- Нет. Последняя игра пройдет в Краснодаре. Там соберется полный стадион. Атмосфера будет сумасшедшая. Болельщики погонят свою команду вперед, поэтому «бело-голубым» предстоит непростой матч. Все три клуба претендуют на чемпионство. «Зенит» играет дома с «Ростовом» и, скорее всего, возьмет три очка. А «Динамо» предстоят побороться. Пусть его и устраивает ничья, но играть, думая, что они заработают это очко, тоже непросто. Им надо сыграть так, как с «Зенитом», когда они победили 1:0, внимательно сыграв в обороне и не дав создать сопернику ни одного стопроцентного момента. Все зависит от психологии. Для меня это будет непредсказуемый матч.

- «Динамо» наиграло на чемпионство?

- Раз клуб лидирует, значит наиграл. «Зенит» растерял очки по ходу сезона. «Краснодар» тоже.

- Кассьерра забил вчера пять мячей. О чем это говорит?

- «Ахмат» до этого выиграл пять матчей подряд, и, наверное, ребята были истощены морально. Они сделали то, что от них требовалось и не так внимательно сыграли в обороне. Не с тем настроем вышли на игру. А «Зенит» должен был побеждать, чтобы продолжить борьбу за золото.

- «Зенит» - главное разочарование сезона для вас?

- Бывают моменты, когда не все получается. Да, питерцы разочаровали пять туров назад, когда неудачно сыграли несколько матчей, потерпев ряд поражений. «Зенит» мог все решить до последних туров, когда возглавлял таблицу и имел хороший отрыв от конкурентов. Но что-то пошло не так.

- Как расположится итоговая призовая тройка?

- Это совершенно непредсказуемо, поэтому не берусь предугадать.

Елена Григорьевская