Как будет выглядеть турнирная таблица уже в воскресенье: все возможные расклады на последний тур РПЛ

Имя чемпиона России станет известно в последнем туре, на титул претендуют сразу три команды, две из которых сыграют друг с другом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается в раскладах.

Претенденты на золото

Если смотреть на таблицу, то на золото претендуют три клуба. При этом есть несколько раскладов, при которых два коллектива наберут равное количество очков, и чемпион будет определён по дополнительным показателям.

Клуб Очки «Динамо» 56 «Зенит» 54 «Краснодар» 53

Календарь приготовил на последний тур очную встречу двух претендентов. «Динамо» отправится в гости к «Краснодару». «Зениту» с точки зрения календаря чуть проще – в Санкт-Петербург приедет «Ростов».

Что будет при равенстве очков?

Несложно посчитать, что «Динамо» может набрать одинаковое количество с «Зенитом» или «Краснодаром». Двое последних могут тоже финишировать с равным количеством баллов, но не на первом месте, так что эту ситуацию разбирать не так интересно, но всё же скажем, что питерцы будут иметь преимущество.

Согласно регламенту, если две команды финишируют с одинаковым количеством очков, то критерием, который определяет места, являются очные матчи. И тут у «Динамо» следующая ситуация:

Соперник Матч дома Матч в гостях Итог «Зенит» 1:0 3:2 Преимущество у «Динамо» «Краснодар» 1:3 Не сыгран Преимущество у «Краснодара»

Расклады на последний тур

Победа «Краснодара» Ничья Победа «Динамо» Победа «Зенита» 1. «Зенит» 2. «Краснодар» 3. «Динамо» 1. «Динамо» 2. «Зенит» 3. «Краснодар» 1. «Динамо» 2. «Зенит» 3. «Краснодар» Ничья 1. «Динамо» 2. «Зенит» 3. «Краснодар» 1. «Динамо» 2. «Зенит» 3. «Краснодар» 1. «Динамо» 2. «Зенит» 3. «Краснодар» Победа «Ростова» 1. «Краснодар» 2. «Динамо» 3. «Зенит» 1. «Динамо» 2. «Зенит» 3. «Краснодар» 1. «Динамо» 2. «Зенит» 3. «Краснодар»

История встреч

Конечно, на результаты последнего тура история не будет влиять напрямую, но всё же интересно взглянуть, как команды в последние годы играли друг с другом.

С 2020 года «Динамо» сыграло 4 матча в Краснодаре в рамках Премьер-лиги и выиграло 3 из них. Лишь в прошлом сезоне «быки» наконец-то сумели прервать неудачную серию на домашней арене и обыграли «Динамо». Кстати, в предыдущий заход Мурада Мусаева домашнее поражение от «бело-голубых» стало предпоследним матчем.

«Зенит» в свою очередь не очень хорошо играет с «Ростовом» в последние годы. За последние четыре сезона дома питерцы смогли обыграть команду с берегов Дона дважды, а ещё дважды сыграли вничью (2:2).

«Динамо» станет чемпионом России уже в воскресенье при двух условиях

Роман Андреев