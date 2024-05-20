Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Появился инсайд об Акинфееве

20 Мая 2024 • 15:36 Комментировать
Пари НН
...
ЦСКА Москва
1 3.05 X 3.30 2 2.45
Через 3 ч. 36 мин.

В понедельник вечером ЦСКА проведёт гостевой матч чемпионата России против «Пари НН». Эта игра будет закрывать программу предпоследнего, двадцать девятого тура.

Согласно информации «Спорт-Экспресса», опытный вратарь Игорь Акинфеев выйдет в стартовом составе ЦСКА. В предыдущих нескольких играх 38-летний Акинфеев на футбольном поле не появлялся.

Отметим, что в предыдущей кубковой игре против «Зенита» серьёзную травму получил страж ворот ЦСКА Владислав Тороп. На замену тогда вышел Владимир Шайхутдинов.

Матч «Пари НН» - ЦСКА стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев

Новости по матчу

Сегодня, 20 Мая
13:01
Актуальная ставка и прогноз на матч Пари НН — ЦСКА РПЛ — 20 мая 2024
19 Мая
16:06
Пономарёв: «ЦСКА надо укреплять состав и избавляться от игроков уровня Заболотного»
01:19
Актуальная ставка и прогноз на матч Пари НН — ЦСКА чемпионата России — 20 мая 2024
18 Мая
20:40
Хомуха: «С таким составом ЦСКА может бороться за топ-3»
10:38
Ставка на точный счёт матча Пари НН — ЦСКА РПЛ — 20 мая 2024
17 Мая
16:35
Пономарёв - о работе Федотова в ЦСКА: «Тот случай, когда тренер и клуб не подходят друг другу» 1
15:21
Тороп может провести всю оставшуюся карьеру в специальной маске
13:43
Тошич ответил, почему ЦСКА давно не становился чемпионом
16 Мая
18:55
Канчельскис: «Федотов в «Рубине»? Для казанцев это неплохой вариант»
16:45
Чанов: «Федотов не смог достучаться до игроков ЦСКА»
16:28
Габулов оценил возможное назначение Игнашевича в ЦСКА
16:21
Прудников: «Рахимов посильнее Федотова»
16:00
Галямин: «По результатам Федотов заслужил увольнение из ЦСКА»
15:45
Орещук — о возможном назначении Игнашевича в ЦСКА: «Всему своё время» 1
15:43
Стало известно, кто будет судить матчи «Динамо» и «Зенита» - все назначения на тур РПЛ
15:36
Пономарёв: «Игнашевич лучше Федотова разбирается в защите»
15:01
Колосков: «Если бы Федотов хорошо работал в ЦСКА, в «Рубин» бы он не пошёл»
14:34
Шнякин: «Не совсем понимаю, почему ЦСКА скрывает травму Акинфеева»
14:27
В ЦСКА может смениться главный тренер 1
14:15
Масалитин: «Игнашевича надо руками и ногами возвращать в ЦСКА»
13:30
Чанов — о травме Торопа: «Мы уже сталкивались с подобной ситуацией — вспомните Сергея Перхуна»
13:02
Кирьяков: «С таким составом ЦСКА тяжело быть в тройке»
15 Мая
23:40
Ставка и прогноз на матч Пари НН – ЦСКА чемпионата России – 20 мая 2024
19:55
Корнеев назвал цену Файзуллаева 1
19:15
Корнеев: Сложно поверить, что Федотов останется в ЦСКА
18:34
Корнеев: ЦСКА не сохранит Рошу
18:25
Корнеев оценил игру Чалова
13:56
Агент Карапузова - о будущем футболиста: «Влада всё устраивает»
12:04
«Пари НН» выкупил Карапузова у «Динамо»
14 Мая
18:36
Масалитин назвал преемников Акинфеева
12:05
Агент Боселли: «Надеемся, что «Пари НН» останется в высшем дивизионе и после этого подумаем о будущем»
13 Мая
16:20
Сёмин назвал руководство «Пари НН» дилетантами
12 Мая
19:24
Чанов был бы рад назначению Семака в ЦСКА
11:44
Созин: «Если бы чемпионат только начинался, то ЦСКА шёл бы в зоне стыков»
11:11
Сёмин: «Матч «Зенита» и ЦСКА принёс обострение в турнирную таблицу»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Криштиану Роналду установил новый рекорд Звезда «Реала» Модрич решил, за какой клуб хочет играть Тренер «Барселоны» Хави уверенно назвал свой клуб на новый сезон
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал
Спортивные новости
Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.05.24 в 20:00
Пари НН Пари НН
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.25 3.25 2.28
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Мая
16:18 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» готов продать защитника, но есть проблема
15:59 · Россия. Премьер-лига
Точилин назвал лучшего вратаря РПЛ – это не Сафонов
15:36 · Россия. Премьер-лига
Появился инсайд об Акинфееве
15:09 · Россия. Премьер-лига
Губерниев считает высокие зарплаты футболистов справедливыми
14:57 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис ответил, бездарный ли Абаскаль как тренер
14:09 · Россия. Премьер-лига
Появилась информация о состоянии Тюкавина
14:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» отбила атаки «СКА-Хабаровска» и вырвала победу
14:02 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Морено согласился с условиями «Сочи» и готов поработать с русскими футболистами»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Все понимали, что в «Спартаке» будет новый тренер»
13:32 · Россия. Премьер-лига
КДК может наказать «Динамо» за оскорбления «Зенита»
13:23 · Россия. Премьер-лига
Калинин: «Черевченко дал выдохнуть команде»
13:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренер «Алании» Калешин получил красную карточку за оскорбление судей
12:35 · Россия. Премьер-лига
Тарханов высказался о проблемах «Урала»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Мартинс: «Джикия — прекрасный человек, легенда»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Президент клуба РПЛ: «Нам не нужен Глушаков, он больше года не играет»
Все новости
Рекомендуем