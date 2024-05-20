Появился инсайд об Акинфееве

В понедельник вечером ЦСКА проведёт гостевой матч чемпионата России против «Пари НН». Эта игра будет закрывать программу предпоследнего, двадцать девятого тура.

Согласно информации «Спорт-Экспресса», опытный вратарь Игорь Акинфеев выйдет в стартовом составе ЦСКА. В предыдущих нескольких играх 38-летний Акинфеев на футбольном поле не появлялся.

Отметим, что в предыдущей кубковой игре против «Зенита» серьёзную травму получил страж ворот ЦСКА Владислав Тороп. На замену тогда вышел Владимир Шайхутдинов.

Матч «Пари НН» - ЦСКА стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.