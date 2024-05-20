Губерниев считает высокие зарплаты футболистов справедливыми

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал справедливым тот факт, что футболисты зарабатывают больше, чем представители других видов спорта.

«Если сравнивать выплаты футболистам и другим спортсменам, то первые справедливо получают свои деньги. Не надо завидовать, а надо работать. Футбол – вид спорта, объединяющий всю планету, поэтому гонорары там и должны быть выше остальных», - цитирует Губерниева Sport24.

Губерниев посоветовал всем людям не смотреть на зарплаты футболистов, а работать над собой и развиваться.

Стоит сказать, что Дмитрий Губерниев активно следит за футбольным миром и регулярно делится своим мнением о тех или иных событиях на разных площадках.