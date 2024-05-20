Канчельскис ответил, бездарный ли Абаскаль как тренер

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис не стал называть Гильермо Абаскаля бездарным тренером. Испанец, как известно, был уволен из «Спартака» в прошлом месяце из-за плохих результатов.

«Бездарный ли тренер Абаскаль? Нет, не могу так сказать. В прошлом году команда была третьей. И он всё-таки ещё молодой специалист. Может, просто потерял контроль над игроками, где-то ошибся», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В то же время Канчельскис отметил, что «Спартак» должен был увольнять Абаскаля раньше. По мнению бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед», «красно-белые» могли бы включиться в чемпионскую гонку, если бы расставание с Абаскалем произошло раньше.

Со следующего сезона главным тренером «Спартака» будет Деян Станкович.