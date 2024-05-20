Появилась информация о состоянии Тюкавина

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин был заменён в концовке субботней игры против «Крыльев Советов». Футболист покидал стадион в специальном защитном ботинке.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», у Тюкавина есть повреждение левого голеностопного сустава. Травма несерьёзная, и врачи осторожно прогнозируют возвращение форварда в общую группу уже в ближайшие дни. А пока что Тюкавин занимается по индивидуальной программе под наблюдением медиков. При этом общая группа «Динамо» вернётся к тренировкам во вторник.

В субботу «Динамо» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Краснодара». Команде Марцела Лички достаточно не проиграть, чтобы стать чемпионом.