Тарханов: «Морено согласился с условиями «Сочи» и готов поработать с русскими футболистами»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о будущем главного тренера «Сочи» Роберта Морено.

Напомним, южане не смогли сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведут в Мелбет-Первой лиге.

Ранее сообщалось, что Морено готов подписать с «Сочи» новый трёхлетний контракт.

«Задача для Морено на новый сезон — вывести «Сочи» в РПЛ. Ему нужно создать хорошую команду, тем более должно быть много русских футболистов. Роберт согласился с условиями и готов поработать с русскими футболистами», — приводит слова Тарханова «Спорт-Экспресс».

Морено возглавил «Сочи» минувшей зимой. Отметим, что ранее он работал в таких известных клубах, как «Барселона» и «Монако», а также в национальной сборной Испании.