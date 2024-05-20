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Орещук: «Тюкавину надо провести в «Динамо» ещё один сезон» эксклюзив

20 Мая 2024 • 13:45 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
25.05 16:30

Бывший нападающий ЦСКА Роман Орещук в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о том, что в форварде московского «Динамо» Константине Тюкавине заинтересованы европейские клубы.

- Константину пора ехать в топ-лигу? Ведь может получится ситуация, как с Захаряном.

- Давайте не приплетать к этому Захаряна. Думаю, Косте ещё рано ехать за границу. Надо ещё один сезон провести в «Динамо». Но если европейский гранд придёт за ним с деньгами, то тогда нельзя будет отказываться, а надо ехать. Сейчас Костя – лучший нападающий с российским паспортом. Больше скажу, он – лучший игрок всего сезона РПЛ.

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл в составе «Динамо» 37 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Сейчас трансферная стоимость 21-летнего футболиста, по оценке авторитетного портала Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

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Динамо Москва Роман Орещук Константин Тюкавин ещё теги

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