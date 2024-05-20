Литвинов: «Все понимали, что в «Спартаке» будет новый тренер»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.

Ранее сообщалось, что сербский специалист, ранее работавший в «Ференцвароше» и «Црвене Звезде», со следующего сезона возглавит «Спартак».

«Спокойно встретил новость о назначении Станковича. Все понимали и говорили, что будет новый главный тренер. Приедет — поработаем, будем говорить», — приводит слова Литвинова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в настоящий момент обязанности главного тренера «Спартака» исполняет босниец Владимир Слишкович. После 29 туров РПЛ «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 49 набранных очков.