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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

КДК может наказать «Динамо» за оскорбления «Зенита»

20 Мая 2024 • 13:32 Комментировать

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбительную кричалку фанатов «Динамо». Во время субботнего матча против «Крыльев Советов» болельщики «бело-голубых» скандировали фразу: «Зенит» - позор российского футбола».

Таким образом, КДК может наказать «Динамо» за оскорбления «Зенита» фанатами.

Имя чемпиона России определится в последнем туре. Титул будут разыгрывать «Динамо», «Зенит» и «Краснодар», причём москвичи и краснодарцы пересекутся друг с другом. Динамовцам достаточно набрать одно очко, чтобы впервые с 1976 года стать чемпионами.

Что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару» для чемпионства

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