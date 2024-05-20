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Калинин: «Черевченко дал выдохнуть команде»

20 Мая 2024 • 13:23 Комментировать
Факел
...
Ахмат
25.05 16:30

Защитник «Факела» Игорь Калинин рассказал об изменениях в команде, которые произошли с приходом нового главного тренера Игоря Черевченко.

«Черевченко дал выдохнуть команде. Что можно поменять за месяц? Особо ничего. Есть какие-то наработки. Игорь Геннадьевич попытался разрядить обстановку в команде», — цитирует Калинина «РБ Спорт».

Напомним, Черевченко возглавил «Факел» в апреле нынешнего года, сменив на этом посту Сергея Ташуева. После 29 туров РПЛ команда из Воронежа занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «Факел» проведёт 25 мая против грозненского «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.   

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