Калинин: «Черевченко дал выдохнуть команде»

Защитник «Факела» Игорь Калинин рассказал об изменениях в команде, которые произошли с приходом нового главного тренера Игоря Черевченко.

«Черевченко дал выдохнуть команде. Что можно поменять за месяц? Особо ничего. Есть какие-то наработки. Игорь Геннадьевич попытался разрядить обстановку в команде», — цитирует Калинина «РБ Спорт».

Напомним, Черевченко возглавил «Факел» в апреле нынешнего года, сменив на этом посту Сергея Ташуева. После 29 туров РПЛ команда из Воронежа занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «Факел» проведёт 25 мая против грозненского «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.