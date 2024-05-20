Масалитин: «Динамо» важно не перетянуть с продажей Тюкавина в Европу»

Бывший нападающий сборной СССР Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на слухи об интересе европейских клубов к нападающему «Динамо» Константину Тюкавину.

«Ещё не факт, что европейский клуб заплатит за Тюкавина 20 миллионов евро, которые прописаны в его контракте. «Динамо» в этой ситуации важно не перетянуть. За Чалова «Кристал Пэлас» предлагал 35 миллионов евро, но в ЦСКА посчитали, что этого мало. Сейчас Фёдора торгуют за 4 миллиона евро. Надо продавать игрока на пике. Надо грамотно составить соглашение с клубом, который Константина будет покупать. Например, договориться об обратном выкупе, если у него в Европе не пойдёт. Или попробовать для начала отдать на полгода в аренду, чтобы посмотреть, как у него пойдёт в Европе. Надо, чтобы он не пропал, как Захарян. Пока самый рациональный вариант – это аренда с последующим выкупом», – сказал Масалитин.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провёл за «Динамо» 37 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.