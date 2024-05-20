Тарханов высказался о проблемах «Урала»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о выступлениях екатеринбургской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, после 29 туров РПЛ «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 30 набранных очков.

Тарханов отметил, что команда Виктора Ганчаренко делает упор на мобильную игру, для которой очень важная физика.

«У «Урала» есть хорошие игроки в составе. Команда больше играет за счёт физики, как только это уходит, возникают проблемы. Может, где-то не хватает усилий, из-за этого появляются ошибки, потому и пропускают много», — цитирует Тарханова Metaratings.

Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «Урал» проведёт 25 мая против ЦСКА. Начало — в 16:30 по московскому времени.