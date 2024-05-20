Мартинс: «Джикия — прекрасный человек, легенда»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о своём одноклубнике Георгии Джикии, который покинет команду по окончании нынешнего сезона.

«Каким я запомню Джикию по игре в «Спартаке»? Прекрасный человек, легенда», — цитирует Мартинса «РБ Спорт».

Напомним, Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущем сезоне 30-летний защитник провёл за «красно-белых» 12 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.

Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «Спартак» проведёт 25 мая против «Оренбурга». Начало — в 16:30 по московскому времени.