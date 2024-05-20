Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент клуба РПЛ: «Нам не нужен Глушаков, он больше года не играет»

20 Мая 2024 • 12:05 Комментировать

Григорий Иванов, президент екатеринбургского «Урала», высказался о возможном приглашении в команду бывшего полузащитника сборной России и «Спартака» Дениса Глушакова.

«Конечно, мы не готовы рассмотреть Глушакова. Вот как?! Денис - хороший парень, но год с лишним не играет. Сейчас, да и дальше, он нам будет не нужен», - передает слова руководителя Sport24.

Напомним, что с февраля 37-летний полузащитник выступает за армянский клуб «Арарту». Сегодня, 20 мая, Глушаков объявил об уходе из команды по завершении сезона-2023/2024.

После 29 туров чемпионата России «Урал» с 30 баллами занимает 11-е место в турнирной таблице.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Урал Денис Глушаков Григорий Иванов Урарту ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Криштиану Роналду установил новый рекорд Звезда «Реала» Модрич решил, за какой клуб хочет играть
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.05.24 в 20:00
Пари НН Пари НН
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.25 3.25 2.28
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Мая
13:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тренер «Алании» Калешин получил красную карточку за оскорбление судей
12:35 · Россия. Премьер-лига
Тарханов высказался о проблемах «Урала»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Мартинс: «Джикия — прекрасный человек, легенда»
12:05 · Россия. Премьер-лига
Президент клуба РПЛ: «Нам не нужен Глушаков, он больше года не играет»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Бурмистрова: «Надеюсь, что в будущем Никите предложат должность в «Сочи»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: «Сложно было представить, что «Динамо» будет бороться за титул»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Джикия – легенда «Спартака»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Джикия ответил, может ли Соболев стать капитаном «Спартака»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Пожму ли руку Абаскалю? Конечно»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Игрок РПЛ сравнил Москву и Питер: «Может, после карьеры перееду»
11:24 · Россия. Премьер-лига
Ребров: «Уверен, Джикия вернётся в «Спартак»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Конате: «Ахмат» останется в моём сердце, это большой клуб»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина ответил на вопрос об участии форварда в матче с «Краснодаром»
10:58 · Россия. Премьер-лига
Личка оценил шансы Тюкавина стать лучшим игроком РПЛ
10:56 · Россия. Премьер-лига
Даку: «Это «Рубин» упустил игру, а не «Спартак» был сильнее»
Все новости
Рекомендуем