Президент клуба РПЛ: «Нам не нужен Глушаков, он больше года не играет»

Григорий Иванов, президент екатеринбургского «Урала», высказался о возможном приглашении в команду бывшего полузащитника сборной России и «Спартака» Дениса Глушакова.

«Конечно, мы не готовы рассмотреть Глушакова. Вот как?! Денис - хороший парень, но год с лишним не играет. Сейчас, да и дальше, он нам будет не нужен», - передает слова руководителя Sport24.

Напомним, что с февраля 37-летний полузащитник выступает за армянский клуб «Арарту». Сегодня, 20 мая, Глушаков объявил об уходе из команды по завершении сезона-2023/2024.

После 29 туров чемпионата России «Урал» с 30 баллами занимает 11-е место в турнирной таблице.