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Агент Бурмистрова: «Надеюсь, что в будущем Никите предложат должность в «Сочи»

20 Мая 2024 • 12:03 Комментировать
Рубин
...
Сочи
25.05 16:30

Антон Синьков, агент нападающего «Сочи» Никиты Бурмистрова, заявил, что футболист не планирует покидать южан и хочет помочь вернуться команде в РПЛ.

По мнению агента, несмотря на возраст, 34-летний Бурмистров ещё может приносить большую пользу на футбольном поле, а в будущем он способен работать и в структуре клуба.  

«Контракт Бурмистрова заканчивается, но думаю, что клуб будет заинтересован его продлить. Несмотря на возраст, Никита очень неплохо выглядит. Надеюсь, что в будущем Бурмистрову предложат должность в клубе», — цитирует Синькова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Бурмистров провёл за «Сочи» 29 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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