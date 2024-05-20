Агент Бурмистрова: «Надеюсь, что в будущем Никите предложат должность в «Сочи»

Антон Синьков, агент нападающего «Сочи» Никиты Бурмистрова, заявил, что футболист не планирует покидать южан и хочет помочь вернуться команде в РПЛ.

По мнению агента, несмотря на возраст, 34-летний Бурмистров ещё может приносить большую пользу на футбольном поле, а в будущем он способен работать и в структуре клуба.

«Контракт Бурмистрова заканчивается, но думаю, что клуб будет заинтересован его продлить. Несмотря на возраст, Никита очень неплохо выглядит. Надеюсь, что в будущем Бурмистрову предложат должность в клубе», — цитирует Синькова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Бурмистров провёл за «Сочи» 29 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.