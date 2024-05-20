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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин выразил надежду, что золото РПЛ выиграет «Зенит» эксклюзив

20 Мая 2024 • 11:52 Комментировать
Зенит
...
Ростов
25.05 16:30

Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о развязке чемпионской гонки.

- Для вас «Динамо» - очевидный фаворит золотой гонки или допускаете неожиданности?

- У меня есть надежда, что «Зенит» выиграет золото. Пока все не решено окончательно, такие шансы есть. Предполагать сейчас можно что угодно, но я понимаю, что такая вероятность очень мала. Три тура назад вероятность чемпионства у питерцев была выше. 

- Удивлены, что «Зенит» допустил такую ситуацию?

- Команда Семака допускала эту ситуацию с самого начала нынешнего сезона. Это не за два матча произошло. Все к этому шло. Мы видели, что другие команды теряли очки так же исправно, как и в предыдущие годы. Но питерцы в не свойственной себе манере сами потеряли много очков. Я смотрел статистику, так за последние годы чемпион никогда не набирал так мало очков.

- «Динамо» наиграло на чемпионство или это следствие осечек конкурентов?

- Победа в таком турнире дает максимально объективную оценку того, что происходит. Победа в Кубке России может быть стечением обстоятельств. А успех в таком длинном турнире, как чемпионат, – это более-менее объективная оценка расклада сил. Но пока «Динамо» не стало чемпионом, я считаю таковым «Зенит».

- Допускаете вероятность того, что в Краснодаре «Динамо» оступится и упустит чемпионство?

- Я понимаю, что для «Динамо» это будет непростая игра. Но руководство и игроки этого клуба осознают, что такого шанса можно еще лет сорок ждать. Они, по-моему, с 1976 года не были чемпионами. Поэтому им нужно включить все ресурсы, какие есть, и вырвать эту игру.

- У «Краснодара» тоже на кону стоят медали.

- Даже есть шансы на золото.

- Допускаете такой вариант?

- Да. Тем интереснее будет 30-й тур. Но фаворитом этой гонки для меня является «Динамо». Потому что сейчас все зависит от него самого. 

- Куда бы вы посоветовали везти чемпионский кубок на последний тур?

- Пока никуда его везти не нужно. Лучше это сделать на следующий день. 

- Как расположится итоговая призовая тройка?

- «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

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Зенит Константин Лепёхин

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