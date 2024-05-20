Бальбуэна: «Сложно было представить, что «Динамо» будет бороться за титул»

Защитник столичного «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился мыслями о возможном чемпионстве «бело-голубых» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Сложно было представить в начале сезона, что мы будем бороться за титул. Важно сохранять спокойствие, «Динамо» еще ничего не выиграло. Нам нужно выиграть в Краснодаре, это будет сложный матч», - приводит слова легионера Metaratings.ru.
Напомним, что перед заключительным туром чемпионата страны «Динамо» с 56 баллами занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички опережают идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка.
Бан пользователя