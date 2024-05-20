Бальбуэна: «Сложно было представить, что «Динамо» будет бороться за титул»

«Сложно было представить в начале сезона, что мы будем бороться за титул. Важно сохранять спокойствие, «Динамо» еще ничего не выиграло. Нам нужно выиграть в Краснодаре, это будет сложный матч», - приводит слова легионера Metaratings.ru.