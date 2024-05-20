Камоцци: «Джикия – легенда «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался об уходе защитника «красно-белых» Георгия Джикии из московского клуба по окончании текущего сезона.

«Трудно в это поверить, что Георгий покидает «Спартак». Это отличный игрок и хороший человек. Джикия – легенда «Спартака». С этим не поспоришь», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» 12 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Цвета московского клуба футболист защищает с 2017 года, ранее он выступал за «Амкар».

После 29 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 49 набранных очков. За один матч до конца сезона «красно-белые» отстают от третьего «Краснодара» на четыре балла.