Джикия ответил, может ли Соболев стать капитаном «Спартака»

Защитник Георгий Джикия, который покидает московский «Спартак», рассказал, кто может стать капитаном команды после его ухода.

«Соболев способен быть вице-капитаном или капитаном? Хватает лидерских качеств? Да, у него всего хватает. Соболь может – факт», - передает слова 30-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

Соболев выступает за московский коллектив с лета 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2026-го.

В нынешнем сезоне чемпионата России Александр провел 26 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач.