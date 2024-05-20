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Джикия: «Пожму ли руку Абаскалю? Конечно»

20 Мая 2024 • 11:32 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
25.05 16:30

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, пожмёт ли он руку бывшему наставнику «красно-белых» Гильермо Абаскалю, если ещё когда-нибудь встретится с испанским специалистом.

Напомним, в нынешнем сезоне при Абаскале Джикия, являющийся многолетним капитаном команды, потерял место в стартовом составе «красно-белых».

«Пожму ли руку Абаскалю? Конечно. И когда прощались, пожал», — цитирует Джикию «РБ Спорт».

18 мая стало известно, что Джикия покинет «Спартак» по окончании нынешнего сезона. В текущем розыгрыше чемпионата России 30-летний футболист провёл восемь матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Гильермо Абаскаль ещё теги

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