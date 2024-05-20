Игрок РПЛ сравнил Москву и Питер: «Может, после карьеры перееду»

Форвард воронежского «Факела» Евгений Марков считает Москву боле комфортным городом, нежели Санкт-Петербург. Однако при этом футболист не исключил, что может переехать в северную столицу после окончания карьеры.

«Москва - самый развитый город и самый большой. Здесь все есть. Петербург тоже классный город, но сейчас мы с семьей живем в Москве. Может, после карьеры перееду в Питер», - приводит его слова Sport24.ru.

Игрок отметил, что в первую очередь обращает внимание на инфраструктуру, связанную с детскими образовательными учреждениями, поскольку сам является отцом.

После 29-го тура «Факел» с 29 очками расположился на 13-й строчке в турнирной таблице, которая позволяет сыграть в переходных матчах за место в РПЛ.