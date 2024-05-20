Ребров: «Уверен, Джикия вернётся в «Спартак»

Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров поделился мыслями касательно будущего центрального защитника Георгия Джикии.
«Уверен, он еще вернется в «Спартак». Поиграет еще, а потом вернется и поработает, как я. На какую должность? Дай бог, чтобы он как можно дольше поиграл, а там уже видно будет», - приводят слова Реброва «Известия».
Ранее было объявлено, что руководство «Спартака» решило не продлевать контракт с 30-летним Джикией. Защитник покинет «красно-белых» в статусе свободного агента.
В текущем сезоне Георгий провел восемь поединков в чемпионате России.
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