Конате: «Ахмат» останется в моём сердце, это большой клуб»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате высказался о своём решении покинуть грозненский клуб по окончании нынешнего сезона.

По словам футболиста, ему грустно уходить из «Ахмата», где он провёл три года.

«Конечно, он останется в моём сердце. Это большой клуб. Мне даже тяжело говорить, слов нет. Все мои мысли останутся в голове», — цитирует Конате «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 34 матча, в которых сумел забить 13 голов и отдать одну результативную передачу.

За один тур до конца текущего розыгрыша чемпионата России «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков.