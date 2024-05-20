Агент Тюкавина ответил на вопрос об участии форварда в матче с «Краснодаром»

Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о состоянии своего клиента в преддверии поединка против «Краснодара» в рамках 30-го тура чемпионата России.

«Врачи делают все возможное, чтобы он сыграл против «Краснодара» - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Матч 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» состоится 25 мая.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел за «бело-голубых» 37 поединков во всех турнирах, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей и десять результативных передач.