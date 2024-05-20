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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка оценил шансы Тюкавина стать лучшим игроком РПЛ

20 Мая 2024 • 10:58 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
25.05 16:30

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка допустил, что нападающий команды Константин Тюкавин может стать лучшим игроком РПЛ в текущем сезоне.

«Вполне возможно. У него большие шансы стать лучшим в этом сезоне», - приводит слова чешского специалиста Metaratings.

После 29-го тура «Динамо» остаётся лидером и главным претендентом на чемпионский титул. Заключительный матч чемпионата «бело-голубые» проведут на выезде против «Краснодара», который является одним из их прямых конкурентов наряду с «Зенитом». Для успеха «динамовцам» будет достаточно сыграть с «быками» вничью.

Тюкавин с 15 мячами занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги.

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Динамо Москва Марцел Личка Константин Тюкавин ещё теги

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