Даку: «Это «Рубин» упустил игру, а не «Спартак» был сильнее»

Форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку высказался о гостевом поединке против московского «Спартака» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги.
«Мы хорошо играли. Не хватало концентрации, где-то недоработали. Из-за наших ошибок мы пропустили. Это мы упустили игру, а не «Спартак» был сильнее. Просто были ошибки с нашей стороны», - передает слова нападающего «Чемпионат».
Встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась поражением «Рубина» со счетом 1:3. По итогам 29 туров Российской премьер-лиги казанский коллектив с 41 баллом занимает восьмое место в таблице.
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