Даку: «Это «Рубин» упустил игру, а не «Спартак» был сильнее»

«Мы хорошо играли. Не хватало концентрации, где-то недоработали. Из-за наших ошибок мы пропустили. Это мы упустили игру, а не «Спартак» был сильнее. Просто были ошибки с нашей стороны», - передает слова нападающего «Чемпионат».