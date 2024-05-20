Сутормин: «Морено – топ-тренер»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, высказался о главном тренере южан Роберте Морено.

Напомним, после 29 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице и не имеет шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе российского футбола.

«Морено смело поступил, решив остаться в «Сочи». Дай Бог, чтобы костяк команды сохранился. У «Сочи» хорошие шансы на то, чтобы с первого раза вернуться в РПЛ. Морено – топ-тренер», — приводит слова Сутормина «РБ Спорт».

Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «Сочи» проведёт 25 мая против «Рубина». Начало — в 16:30 по московскому времени.