Булыкин: «Динамо» может проиграть чемпионство лишь самому себе»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем розыгрыше РПЛ.
«Интрига жива и за тур до финиша у нас три претендента на чемпионство. Причем два из них играют друг с другом. Все зависит от «Динамо», которое может проиграть чемпионство лишь самому себе», - передает слова Дмитрия издание «Известия».
Перед последним туром Российской премьер-лиги «Динамо» с 56 баллами лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на два балла. В следующем матче чемпионата страны подопечные Марцела Лички на выезде встретятся с «Краснодаром».
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